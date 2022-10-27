Управляющий директор Qazcontent рассказал, каким должен быть идеальный подкаст

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В этом году в AO "Qazcontent" запустили пробный подкаст.

В подкастах многое держится на харизме ведущего, автора проекта, считает управляющий директор AO "Qazcontent" Улан Абишев. На пленарной сессии Astana Media Week он рассказал, каким должен быть идеальный подкаст, передаёт BaigeNews.kz.

"Я работаю три месяца управляющим директором AO "Qazcontent". До этого был фрилансером, блогером, брал проекты. Когда вступил в эту должность, думал, запустим разные проекты, подкасты, что работа будет кипеть. На самом деле здесь очень много нюансов. Подкасты - это свободная форма общения. Она подразумевает, что люди приходят и делятся своим мнением, выражают свои позиции, согласны, не согласны. Очень многое держится на харизме ведущего, автора проекта. Он должен уметь держать аудиторию, владеть темой, раскрыть её, дать возможность высказаться другим участникам", - сказал спикер.

Подкаст - это свободная дискуссия, отметил Улан Абишев. Но если говорить о роли и развитии формата именно в государственном секторе, то всё меняется.

"Есть темы, которые мы можем или должны обсуждать. Соответственно, мы не можем просто прийти на подкаст и говорить, что думаем. У нас должна быть тема, вокруг которой мы должны ходить и обсуждать", - отметил Абишев.

В этом году в AO "Qazcontent" уже запустили пробный подкаст. Ещё один новый проект запланирован на следующий год. Улан Абишев рассказал о своём опыте.

"При проработке вопроса мы заметили, когда обсуждение касается государственных тем, формат подкаста не совсем работает. Потому что государственные темы более глубокие, они требуют глубокого подхода и изучения. Мы можем, например, привести продакшн компанию, дать им проект, сказать, снимайте нам подкаст, вот вам бюджет, делайте, что хотите. Но это государственные деньги, мы должны за них отвечать. Мы должны с этих денег получить максимальный эффект. К сожалению, многие подкасты - это просто разговор, он может быть очень долгим, не совсем раскрыть тему. У нас конкретная задача. Есть тема, которая связана с государственным продвижением, и нам надо её раскрыть", - сказал он.

По его мнению, это специфические темы, которыми не совсем владеют авторы, ведущие, и не полностью погружаются приглашённые. Поэтому когда выходит пилотная версия, становится ясно, что это не будет интересно государственным органам и населению.

"Ведущий должен глубоко вникать в вопрос, должен знать, например, чем отличается программа развития образования от сопутствующей программы. Во время подкаста он может регулировать ход обсуждения темы. А мы, к сожалению, заметили, что когда мы проводим подкаст, он превращается в какой-то разговор между собой, где каждый делится частным мнением, которое иногда не совсем соприкасается с темой, связанной с государственной политикой. Поэтому возникает вопрос, зачем такой подкаст нам нужен? Зачем за это давать деньги, когда это никто не будет смотреть?" - рассказал он.

Кроме того, Улан Абишев считает, что популярность подкастов зависит напрямую от способов и инструментов их распространения и доведения до населения.