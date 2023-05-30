"Управление неэффективно" - лидер партии "Байтак" о ситуации с водой в стране

Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов

Бесперебойное обеспечение водой – один из главных проблемных вопросов в Астане в последнее время. Жители столицы даже вынужденно вышли на протест, чтобы обратить внимание властей на это.

Аналогичная ситуация произошла и в Актау, где жители вывесили на своих домах плакаты в адрес акима области с прямым вопросом "Где вода?"

Сложившаяся ситуация вызвана "неэффективным управлением в сфере водных ресурсов и инфраструктурой столицы". Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил лидер экологической партии "Байтак" Азаматхан Амиртай.

"В первую очередь эта проблема связана с инфраструктурой. В городе точечная застройка, вместо парков строят дома, население увеличивается, мощностей насосных станций недостаточно. В больших городах - это проблема. Город был рассчитан на определённый план, но затем стали строиться дома, плотность увеличивалась. Следовательно, и потребность в воде увеличивается", - пояснил Амиртай.

По его словам, одна из причин - "неправильная политика управления водными ресурсами".

"У нас по воде нет учёта. И главный вопрос заключается в неправильной политике управления водными ресурсами", - считает эксперт.

Ещё одна проблема, по мнению активиста, низкие заработные платы у сотрудников водной отрасли, что вызывает их дефицит.

"Обеспечение чистой водой – это главная задача государства. Поэтому в управлении водных ресурсами, "Казводхозе" специалистов по водным ресурсам по пальцам пересчитать. Зарплаты маленькие, и они потом уходят с работы. Казахстан - богатая страна. Выделяются триллионы денег на обеспечение водой. Местные чиновники все в погоне зарабатывания денег. Поэтому вопрос не решается", - считает лидер "Байтак".

Необходимо переоценить подходы в решении водных вопросов: