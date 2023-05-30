"Господин Ногаев, где вода?": после скандала с плакатами жителям Актау вернули воду

Фото: astanatv.kz

Точки кипения достигла ситуация с водой в Актау. После двух недель неудобств, жители вывесили на своих домах плакаты с прямым и емким вопросом к акиму региона. Толи сработало, толи совпало, но уже к вечеру из кранов потекла вода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Эти плакаты на выходных пощекотали нервы местным чиновникам. На одной из многоэтажек вдруг появилось рукописное обращение к акиму Мангистауской области. И реакция не заставила себя ждать: к дому съехались полицейские и коммунальщики. Стражи порядка, к слову, так и не нашли автора идеи, и плакат снимали самостоятельно.

"После этого плаката получилось так, что они и нашли порыв у нас в доме и устранили. Этот клапан, там 5 минут поменять. Вода появилась вечером. Ну это же можно было до этого сделать, не доводить людей до крайности", - говорит житель Актау Александр Исаев.

"Да, в 5 доме действительно не было воды несколько суток, это произошло по причине того, что сломался насос, плюс был порыв в трубопроводе. Когда его устранили, не могли возобновить подачу воды из-за вышедшего из строя насоса. В итоге, на сегодняшний день, проблем с водой нет", - уверяет зам.директора ГКП "КЖСА" Актау Ислям Усенов.

Примеру соседей последовали и жители 50-го дома. Люди говорят, вывесили свой плакат, потому что устали от постоянных проблем с водоснабжением.

"Без понятия кто повесил, но это люди от отчаяния уже терпеть нет возможности, это ни приготовить, ни постираться, вы же знаете, что все стиральные машины у нас на питьевой воде",- говорит горожанин Юрий Нариманов.

В акимате города говорят, что износ водопровода, а это 464 километра сетей, достиг почти 90%. Отсюда и постоянные порывы, из-за которых люди то и дело остаются без воды. План на замену труб есть, в отличии от сроков. Конкурс на определение подрядчика еще не завершен.

"Предполагается, что мы решим данный вопрос, но постепенно и сразу в конце 2023 года решить все вопросы, ну я не скажу, что решатся все вопросы, касательно питьевой воды, но постепенно будем решать", - обещает зам.начальника отдела ЖКХ Актау Жанболат Жакыпов.

По подсчетам специалистов, дефицит питевой воды в Актау составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Решить проблему должен новый завод по опреснению воду. По проекту его мощность - 20 тысяч кубометров в сутки, но на эти показатели выйти в этом году не получится. В планах дать хотя бы половину.