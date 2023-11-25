Упавший в канализационный люк ребёнок найден мёртвым в Кызылорде

Спасатели извлекли из колодца тело ребенка 2015 года рождения, упавшего в канализационный люк возле поликлиники в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС области, поиски прекращены: обнаружен труп ребёнка.

"На место происшествия выехали: ДЧС Кызылординской области (18 сотрудников, 5 единиц техники), филиал Центра медицины катастроф (3 сотрудника, 1 единица техники), департамент полиции (8 сотрудников, 3 единицы техники), бригада скорой помощи (3 человека, 1 единица техники), "Қызылорда су жүйесі" (5 человек 2 единицы техники), местный исполнительный орган (10 человек, 2 единицы техники)", — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, несчастный случай произошёл 25 ноября в 13:14. Ребёнок по неосторожности упал в люк центральной канализации возле поликлиники №5.