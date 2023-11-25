Упавшего в канализационный люк ребёнка ищут в Кызылорде

Ребёнок провалился в канализационный люк возле поликлиники в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Кызылординской области, несчастный случай произошёл 25 ноября в 13:14.

"По улице Балкы базар, возле поликлиники №5 по неосторожности упал в люк центральной канализации несовершеннолетний. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Просим жителей области, не оставлять детей без присмотра, не забывать о правилах безопасности на улице, в быту", — говорится в сообщении ДЧС.