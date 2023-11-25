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Упавшего в канализационный люк ребёнка ищут в Кызылорде

Сегодня, 18:26
АВТОР
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remontik.org Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: remontik.org

Ребёнок провалился в канализационный люк возле поликлиники в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Кызылординской области, несчастный случай произошёл 25 ноября в 13:14.

"По улице Балкы базар, возле поликлиники №5 по неосторожности упал в люк центральной канализации несовершеннолетний. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Просим жителей области, не оставлять детей без присмотра, не забывать о правилах безопасности на улице, в быту", — говорится в сообщении ДЧС.

 

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