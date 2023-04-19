Упавшего с четвёртого этажа мальчика спасли медики Балхаша

Фото: ЦБ города Балхаш

В Балхаше ребёнок облокотился на москитную сетку и упал с четвёртого этажа. Малыша осмотрел дежурный хирург травмпункта Центральной больницы, после чего мальчика​ экстренно​ отправили в операционный блок, передаёт BaigeNews.kz.

Мальчик поступил со множественными травмами. Ему диагностировали сотрясение головного мозга, переломы теменных костей и травму живота.

Благодаря оперативной и слаженной работе бригады-врачей в составе которой были: врач-травматолог Нуртазин Максат Махметович, врач-анестезиолог Рәшит Рысбек Анафияұлы, ассистент Сультимов Зориг Болотович, операция прошла без осложнений. Мальчик находился в реанимационном отделении под наблюдением ​ врача-реаниматолога, среднего и младшего медицинского персонала. Благодаря приложенным усилиям сотрудников реанимационного отделения состояние юного пациента улучшилось и его выписали домой.

Врачи призывают родителей внимательно следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра, не надеяться на москитные сетки, так как они не защищают детей от падения, установить защиту на окна от детей, потому что безопасность детей в руках родителей.