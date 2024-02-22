Упавшая в колодец девочка находится в реанимации — врачи
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Врачи рассказали о состоянии шестилетней девочки, упавшей в колодец в одном из микрорайонов Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Как рассказывают очевидцы, девочка шла по дороге и в один миг пропала из виду.
Это увидел проходящий мимо мужчина. Но вытащить малышку из колодца самостоятельно у него не получилось. До приезда спасателей он держал ребенка на плаву.
"По прибытии на место в колодце находился мужчина-очевидец, который оказывал помощь девочке. Нами был произведен спуск в колодец. Ребенок поднят на поверхность. После проведенных спасательных работ ребенок был передан скорой помощи", — рассказал главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области Ардак Бимендинов.
Открытый колодец был на 70 сантиметров наполнен водой. Девочка промокла и сильно замерзла. С переохлаждением ее доставили в больницу. По словам медиков, других травм она не получила.
"В данный момент находится в реанимации, состояние стабильное. Со стороны повреждений внутренних органов, конечностей, а также патологий нейрохирургических данных нет. В принципе, у ребеночка переохлаждение, поэтому госпитализировали в реанимацию. При такой же положительной динамике на завтра планируется перевод в отделение", — отметил главный врач Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.
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