Врачи рассказали о состоянии шестилетней девочки, упавшей в колодец в одном из микрорайонов Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Как рассказывают очевидцы, девочка шла по дороге и в один миг пропала из виду.

Это увидел проходящий мимо мужчина. Но вытащить малышку из колодца самостоятельно у него не получилось. До приезда спасателей он держал ребенка на плаву.

"По прибытии на место в колодце находился мужчина-очевидец, который оказывал помощь девочке. Нами был произведен спуск в колодец. Ребенок поднят на поверхность. После проведенных спасательных работ ребенок был передан скорой помощи", — рассказал главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области Ардак Бимендинов.

Открытый колодец был на 70 сантиметров наполнен водой. Девочка промокла и сильно замерзла. С переохлаждением ее доставили в больницу. По словам медиков, других травм она не получила.