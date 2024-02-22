  • 22 Февраля, 03:55
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Упавшая в колодец девочка находится в реанимации — врачи

Сегодня, 02:35
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ktk.kz/фото с места происшествия Сегодня, 02:35
Сегодня, 02:35
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Фото: ktk.kz/фото с места происшествия

Врачи рассказали о состоянии шестилетней девочки, упавшей в колодец в одном из микрорайонов Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Как рассказывают очевидцы, девочка шла по дороге и в один миг пропала из виду.

Это увидел проходящий мимо мужчина. Но вытащить малышку из колодца самостоятельно у него не получилось. До приезда спасателей он держал ребенка на плаву.

"По прибытии на место в колодце находился мужчина-очевидец, который оказывал помощь девочке. Нами был произведен спуск в колодец. Ребенок поднят на поверхность. После проведенных спасательных работ ребенок был передан скорой помощи",  рассказал главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области Ардак Бимендинов.

Открытый колодец был на 70 сантиметров наполнен водой. Девочка промокла и сильно замерзла. С переохлаждением ее доставили в больницу. По словам медиков, других травм она не получила.

"В данный момент находится в реанимации, состояние стабильное. Со стороны повреждений внутренних органов, конечностей, а также патологий нейрохирургических данных нет. В принципе, у ребеночка переохлаждение, поэтому госпитализировали в реанимацию. При такой же положительной динамике на завтра планируется перевод в отделение",  отметил главный врач Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

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