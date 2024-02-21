  • 21 Февраля, 14:11
  • BAIGENEWS

Спасатели вытащили ребёнка, упавшего в колодец в Костанае

Сегодня, 13:54
АВТОР
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скриншот Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
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Фото: скриншот

Девочку, упавшую в колодец спасли в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, в тепловой колодец по неосторожности упала девочка 2017 года рождения.

"В колодце находилась вода высотой 60-70 см. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС. Спасателям также помогал неравнодушный прохожий мужчина", - говорится в сообщении.

Ребёнка передали бригаде скорой помощи.

МЧС призывает родителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности с детьми.

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