Спасатели вытащили ребёнка, упавшего в колодец в Костанае

Девочку, упавшую в колодец спасли в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, в тепловой колодец по неосторожности упала девочка 2017 года рождения.

"В колодце находилась вода высотой 60-70 см. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС. Спасателям также помогал неравнодушный прохожий мужчина", - говорится в сообщении.

Ребёнка передали бригаде скорой помощи.



МЧС призывает родителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности с детьми.