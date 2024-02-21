Спасатели вытащили ребёнка, упавшего в колодец в Костанае
Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54Сегодня, 13:54
53Фото: скриншот
Девочку, упавшую в колодец спасли в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
По информации ведомства, в тепловой колодец по неосторожности упала девочка 2017 года рождения.
"В колодце находилась вода высотой 60-70 см. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС. Спасателям также помогал неравнодушный прохожий мужчина", - говорится в сообщении.
Ребёнка передали бригаде скорой помощи.
МЧС призывает родителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности с детьми.
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