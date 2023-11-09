Унижение осуждённых попало на видео в Карагандинской области

Сотрудники колонии заставили заключённых раздеться до нижнего белья и мыть полы на скорость, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.

Кто-то снял на видео, как в колонии № 31 посёлка Долинка Карагандинской области осуждённые в одном нижнем белье моют полы в помещении под громкие, угрожающие окрики сотрудников колонии. Видео быстро распространилось в соцсетях, и неправомерные действия в отношении осуждённых вынуждены были прокомментировать в ДУИС региона.

"По факту распространения видеозаписей неправомерных действий сотрудников и осужденных учреждения № 31 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау сообщаем следующее. Данный факт имел место ранее. Проведено служебное расследование, сотрудники привлечены к ответственности. В целях недопущения распространения недостоверной информации, организовано посещение учреждения представителями правозащитных организаций. Кроме того, руководством департамента УИС по итогам посещения, проведена встреча с родственниками осуждённых", - сказал начальник департамента уголовно-исполнительной системы областей полковник юстиции Бекболат Шакиров.

Он также отметил, сейчас оперативная обстановка в учреждении стабильна и находится на контроле руководства ДУИС.