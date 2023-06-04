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Уникальный документ истории Казахстана найден в московском архиве
Уникальный документ истории Казахстана найден в московском архиве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Это дипломная работа Жаханши Досмухамедова — казахского общественного деятеля, одного из лидеров партии "Алаш орда". Ценную находку обнаружил старший преподаватель Международного казахско-турецкого университета Мухтар Исаев.
Доктор PhD Мухтар Сейитханулы – степендиант международной программы "Болашак". Ценный документ он нашёл во время стажировки в Московском государственном университете имени Ломоносова. Дипломная работа одного из лидеров партии "Алаш орда" Жаханши Досмухамедова датируется 1910 годом. Он защитил её на факультете правоведения Московского императорского университета.
Диплом состоит из четырёх частей. В нём описаны правовые нормы, которые были в обиходе в казахской степи, автор даёт их теоретическое обоснование. Учёный Мухтар Исаев считает, что работа имеет большую научную ценность.
"Степные законы основаны на традициях казахского народа, устоявшихся веками. Автор анализирует их, указывает на положительные и отрицательные стороны. По его мнению, традиционное казахское право основывалось на уважении к человеческому достоинству", — говорит Мухтар Исаев.
После окончания университета Жаханша Досмухамедов работал в Уральске. В местной прессе он публиковал отрывки из своей дипломной, и вызвал немилость царской власти, поэтому вынужденно уехал в Томск. А в 30-е годы Жанаханша стал жертвой политических репрессий. По словам исследователя, архивы хранят ещё много документов, которые могли бы пролить свет в истории нашей страны.
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