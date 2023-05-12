Уникальную операцию провели нейрохирурги в Астане

Врачи Национального центра нейрохирургии провели уникальную операцию и удалили пациентке крестец, сохранив все нервы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд социального медицинского страхования.

Боли в пояснице и ногах у жительницы Астаны Гаухар Ахметовой начались осенью прошлого года. Препараты, выписанные неврологом, не помогли. Злокачественную опухоль на крестце увидели радиологи на томографии. Вердикт врачей – нужна операция.

Женщина рассматривала все варианты. Обратилась к врачам из Турции и Израиля. За рубежом ей сказали, что операция стоит 50 тысяч евро, гарантии положительного результата нет.

Тогда астанчанка решила обратиться за помощью к врачам Национального центра нейрохирургии.

"По стандартной методике крестец удаляется полностью, вместе с нервами. Для пациента это несёт нехорошие последствия – онемение промежности, проблемы с мочеиспусканием, обездвиженность. Уникальность проведённой операции в том, что мы удалили крестец полностью несколькими частями, но при этом сохранили все нервы, которые проходят там", - пояснил врач-нейрохирург Талгат Керимбаев.

Стоимость этой операции по ОСМС составляет около пяти миллионов тенге.

"Я не думала, что так быстро стану на ноги. Наши врачи сделали ювелирную работу. Я убедилась, что у нас сильные специалисты. Спасибо огромное, очень им благодарна", – сказала пациентка Гаухар Ахметова.

В ближайших планах медиков – заменять крестцовую кость титановым имплантатом.