Уникальную операцию по имплантации безэлектродного кардиостимулятора провели в Алматы

76-летней пациентке имплантировали безэлектродный кардиостимулятор Micra 76, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

В ведомстве подчеркнули, что данная операция - маркер в развитии кардиостимуляционных технологий, представляющий новую эру в лечении нарушений ритма и проводимости сердца.

"До этого пациентке в 2016 году был поставлен обычный электрокардиостимулятор, но произошло его отторжение спустя столько лет. Первую имплантацию безэлектродного кардиостимулятора наши аритмологи провели под руководством заведующего отделением рентгенхирургии, интервенционной кардиологии и аритмологии ННЦХ имени Сызганова Адиля Баимбетова. Следующие операции уже будем проводить самостоятельно", – делится глава правления Марат Пашимов.

По словам старшего ординатора аритмологической службы клиники Артура Абдымомунов, Micra - это революционное устройство, которое открыло новые возможности для пациентов с тяжелыми случаями нарушения проводимости, для которых установка обычного кардиостимулятора невозможна по тем или иным причинам. Данный кардиостимулятор не требует проводов, которые обычно используются в традиционных моделях. Он имплантируется непосредственно в сердце с помощью минимально инвазивных процедур, что делает его более безопасным и удобным для пациента.

"Micra имеет компактный размер, что позволяет легко поместить его прямо в полость сердца. При помощи продвинутых технологий и биосенсоров устройство стимулирует работу сердца, обеспечивая необходимые электрические импульсы. Одним из основных преимуществ Micra является его длительный срок службы. Новое поколение батареи позволяет устройству работать до 12 лет. Также важно отметить, что Micra значительно уменьшает риск осложнений, связанных с проведением электродов, и исключает возможность их повреждения или инфекции", - отмечает заведующий отделением нарушения ритма и проводимости сердца Багдат Ахыт.

Отмечается, что дорогостоящая операция проведена пациентке бесплатно - за счёт средств ОСМС.