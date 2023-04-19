Уникальная операция в Алматы: мальчику пришили оторванный палец

Фото: пресс-служба УОЗ Алматы

Впервые в Казахстане успешно проведена уникальная микрохирургическая операция ребёнку: врачам ДГКБ №2 Алматы удалось спасти оторванный палец мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу УОЗ.

"В Детской городской клинической больнице №2 впервые произведена сложнейшая операция реплантации пальца кисти ребёнку – 9-летнему мальчику пришили мизинец, отчленённый в результате уличной травмы. Экстренную операцию выполнили заведующий отделением травматологии Ерлан Садырбалин совместно с микрохирургами Сергеем Косаревым и Александром Смолянкиным. Шансы спасти палец были крайне малы", - сообщили в управлении.

Успешно выполнить операцию удалось благодаря одновременному участию специалистов двух профилей, их оперативной и слаженной работе.

Операция длилась непрерывно около пяти часов. Врачи под микроскопом сшивали ткани и сосуды, соединяли повреждённые пальцевые артерии, нервные волокна очень малого диаметра, были восстановлены кость, сухожилия, вены и кровообращение в присоединённом пальце.

"Для проведения такой операции необходима современная микрохирургическая техника: микроскоп, микрохирургический инструментарий и очень тонкий шовный материал, который сложно увидеть невооружённым глазом. Всё это имеется у нас во 2-ой детской больнице. Нам пришлось шить сосуды диаметром 1,2 миллиметра. Без должной подготовки, оборудования, инструментов и расходных материалов проведение таких операций невозможно",- рассказал заведующий отделением травматологии ДГКБ №2 Ерлан Садырбалин.

Профессионально выполненная реплантация позволила избежать возможных рисков, вернуть подвижность, чувствительность повреждённой части кисти. В течение восьми дней мальчик получал стационарное лечение, палец полностью прижился.