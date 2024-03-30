  • 30 Марта, 02:24
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Унесло на льдине: тело рыбака нашли на Алаколе

Сегодня, 01:18
АВТОР
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telegram/qr_tjm Сегодня, 01:18
Сегодня, 01:18
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Фото: telegram/qr_tjm

Спасатели области Жетису нашли тело рыбака, которого унесло на льдине, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

28 марта в пяти километрах от села Жайпак на озере Алаколь в условиях сильного ветра, достигавшего 12 м/с, произошел откол льдины с рыбаком.

Спасатели ДЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам. 29 марта спасатели извлекли тело погибшего рыбака из водоема.

МЧС Казахстана предупредило, что в это время года лед очень хрупкий и а выходить на него грозит смертельной опасностью.

В Павлодарской области 22 марта на на искусственном водоеме "Шандыксор" погибли двое рыбаков: их машина ушла под лед. Транспорт, на котором передвигались мужчины, затонул в 700-800 метрах от берега.

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