Унесло на льдине: тело рыбака нашли на Алаколе
Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
126Фото: telegram/qr_tjm
Спасатели области Жетису нашли тело рыбака, которого унесло на льдине, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
28 марта в пяти километрах от села Жайпак на озере Алаколь в условиях сильного ветра, достигавшего 12 м/с, произошел откол льдины с рыбаком.
Спасатели ДЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам. 29 марта спасатели извлекли тело погибшего рыбака из водоема.
МЧС Казахстана предупредило, что в это время года лед очень хрупкий и а выходить на него грозит смертельной опасностью.
В Павлодарской области 22 марта на на искусственном водоеме "Шандыксор" погибли двое рыбаков: их машина ушла под лед. Транспорт, на котором передвигались мужчины, затонул в 700-800 метрах от берега.
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