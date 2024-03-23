  • 23 Марта, 14:51
  • BAIGENEWS

Тела утонувших рыбаков нашли спасатели в Павлодарской области

Сегодня, 13:42
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 13:42
Сегодня, 13:42
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Фото: gov.kz

Спасатели Павлодарской области извлекли из водоема тела погибших рыбаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“22 марта 20:33 поступило сообщение о том, что в городе Экибастуз, в районе ГРЭС-2, на искусственном водоеме "Шандыксор" мужчины 1978 и 1976 годов рождения двигаясь на личном автотранспорте ушли под лед.

Известно, что мужчины приехали на рыбалку из Павлодара. Машина затонула в 700-800 метрах от берега”, - говорится в сообщении.

23 марта спасатели города Экибастуза приступили к поисково-спасательным работам. Задействовано 7 человек, 2 единицы техники и 1 плавсредство.

Тела погибших рыбаков были извлечены из водоема.

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