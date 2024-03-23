Тела утонувших рыбаков нашли спасатели в Павлодарской области

Спасатели Павлодарской области извлекли из водоема тела погибших рыбаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“22 марта 20:33 поступило сообщение о том, что в городе Экибастуз, в районе ГРЭС-2, на искусственном водоеме "Шандыксор" мужчины 1978 и 1976 годов рождения двигаясь на личном автотранспорте ушли под лед.

Известно, что мужчины приехали на рыбалку из Павлодара. Машина затонула в 700-800 метрах от берега”, - говорится в сообщении.