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Лента новостей

t.me/c/1754252633 Сегодня, 14:08
101
Сегодня, 14:08
101
Фото: t.me/c/1754252633

Умерла звезда трилогии "Терминатор"

В возрасте 82 лет скончался голливудский актёр Эрл Боэн. Фанатам он известен по роли доктора Питера Сильбермана в первых трёх частях "Терминатора", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TMZ.

Член семьи сообщил изданию, что актер-ветеран скончался в четверг на Гавайях, но не стал раскрывать причину или подробности его смерти.

У Эрла осталась жена Кэти. Его первая жена Кэрол скончалась в 2001 году.

Кроме "Терминатора" Боэн также снимался в фильмах: "Битва за пределами звёзд", "Мозги набекрень", "Чужая нация", "Голый пистолет: Последний выпад" и "Чокнутый профессор 2: Семья Клампов".

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#шоу-бизнес
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:08
101
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