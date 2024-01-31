Умерла звезда сериала "Клон"

Запомнившаяся зрителям по сериалу "Клон" актриса Жандира Мартини скончалась в возрасте 79 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Сообщается, что актриса умерла еще 29 января. По некоторым данным, у неё был рак легких.

"Она ушла от нас. Работать с тобой было привилегией", - поделилась сценарист сериала "Клон" Глория Перес.

Артистка запомнилась поклонникам сериала по роли доброй и мудрой служанки Зорайде, ставшей верной подругой главной героини Жади. С выходом "Клона" актриса стала очень популярной в Бразилии и других странах, где прошел показ теленовеллы.