  • 31 Января, 03:28
  • BAIGENEWS

Умерла звезда сериала "Клон"

Сегодня, 03:11
АВТОР
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кадр из фильма Сегодня, 03:11
Сегодня, 03:11
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Фото: кадр из фильма

Запомнившаяся зрителям по сериалу "Клон" актриса Жандира Мартини скончалась в возрасте 79 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Сообщается, что актриса умерла еще 29 января. По некоторым данным, у неё был рак легких.

"Она ушла от нас. Работать с тобой было привилегией", - поделилась сценарист сериала "Клон" Глория Перес.

Артистка запомнилась поклонникам сериала по роли доброй и мудрой служанки Зорайде, ставшей верной подругой главной героини Жади.  С выходом "Клона" актриса стала очень популярной в Бразилии и других странах, где прошел показ теленовеллы.

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