Умер юморист из "Кривого зеркала"

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На 56-м году жизни скончался один из братьев Пономаренко из "Кривого зеркала" Александр. Отмечается, что он боролся с онкологическим заболеванием, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Mk.ru.

Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"Еще месяц назад была надежда. Мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного", — заявил Малахов.

Эту информацию изданию "Подъем" прокомментировала ведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая, заявив, что пока не может дать комментарии по этому поводу, заявив, что ей "надо прийти в себя". При этом Дубовицкая не опровергла смерть Пономаренко, но и не подтвердила.