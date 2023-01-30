Умер создатель образов кота Леопольда и Мамонтенка

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Умер художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда, Крошку Енота и маму и Мамонтенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.



Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Назаруку был 81 год. Причина смерти не уточняется.



Прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в храме царевича Димитрия при Первой градской больнице в Москве, сообщил Капков.