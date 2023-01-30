open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

© Youtube / Vladimir Parshikov Сегодня, 04:01
121
Сегодня, 04:01
121
Фото: © Youtube / Vladimir Parshikov

Умер создатель образов кота Леопольда и Мамонтенка

Умер художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда, Крошку Енота и маму и Мамонтенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Назаруку был 81 год. Причина смерти не уточняется.

Прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в храме царевича Димитрия при Первой градской больнице в Москве, сообщил Капков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#смерть #мультфильм
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:01
121
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх