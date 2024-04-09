Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс
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Эдинбургский университет, где Хиггс был почетным профессором, сообщил, что ученый умер накануне "мирно у себя дома после непродолжительной болезни".
"Питер Хиггс был выдающейся личностью — по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем нас мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, и его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях", — заявил директор и вице-канцлер Эдинбургского университета Питер Мэтисон.
В 2013 году Питер Хиггс стал лауреатом Нобелевской премии по физике за предсказание элементарной частицы, названной его именем — бозона Хиггса. Премия по физике была присуждена Франсуа Энглеру и Питеру Хиггсу "за теоретическое открытие механизма, способствующего пониманию происхождения массы субатомных частиц".
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