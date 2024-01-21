Умер известный казахстанский телеведущий Владимир Рерих
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Известный казахстанский телеведущий и медиаменеджер, бывший генеральный директор ТРК "Хабар" Владимир Рерих скончался на 67-м году жизни, передаёт BaigeNews.kz.
Информацию о смерти бывшего супруга подтвердила телеведущая Дана Нуржигит.
Владимир Рерих родился в Талдыкоргане. В 1987-1994 годах работал помощником режиссера, редактором киножурнала "Советский Казахстан", затем режиссёром, сценаристом, художественным руководителем киностудии "Казахфильм".
С 1996 по 2003 годы работал на руководящих должностях в Агентстве "Хабар": был первым заместителем генерального директора – советником председателя правления, генеральным директором.
С 2006 по 2011 годы занимал должность генерального продюсера Евразийского медиафорума. Его знают также как автора и ведущего телепрограммы "Поздний Рерих" на телеканале "Хабар".
В 2012 году Владимир Рерих переехал жить в Германию.
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