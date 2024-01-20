Умер 90-летний отец Валерия Меладзе

Накануне убитый горем российский певец Валерий Меладзе сообщал о переносе своих концертов в Алматы. Артист рассказал зрителям о смерти одного из самых близких людей, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Telegram-канала Mash, ушёл из жизни отец Валерия и Константина Меладзе — 90-летний Шота Меладзе.

"Свои последние дни Меладзе старший провёл в больнице, в крайне тяжёлом состоянии — с осложнениями после ковида. Из-за его смерти Валерий перенёс три своих концерта в Алматы - на 2, 4 и 6 февраля", — сообщает издание.

В начале января российские СМИ писали, что 90-летний Шота Константинович находился без сознания в реанимации в одной из подмосковных клиник. Известно также, что последние несколько лет у мужчины были проблемы со здоровьем, он перенёс сердечный приступ и инсульт.

Напомним, концерты Валерия Меладзе должны были состояться в алматинском Дворце республики. Однако из-за горя в семье артиста концерт с 20 января перенесли на 2 февраля, запланированное на 23 января выступление пройдёт 4 февраля, а встреча со зрителями вместо 25 января должна состояться 6 февраля.