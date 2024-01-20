Валерий Меладзе перенёс концерт в Алматы из-за смерти близкого человека

Российский певец Валерий Меладзе заявил о переносе концертов, которые должны были состояться 20, 23 и 25 января в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

На сайте ticketon.kz отмечается, что уже купленные билеты считаются действительными на новые даты. Однако желающие могут вернуть билеты, обратившись в службу поддержки. Артист обратился к зрителям, чтобы объяснить причину такого решения.

"В связи со смертью одного из самых близких мне людей, мне приходится перенести концерты в Алматы на 2,4 и 6 февраля. Я надеюсь на ваше понимание и буду ждать вас на моих концертах в феврале", — сказал Валерий Меладзе.