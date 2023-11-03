Улицу в Астане назвали в честь венгерского поэта

В рамках официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Казахстан одной из улиц Астаны присвоено имя известного венгерского национального поэта Шандора Петёфи. Об этом рассказали в пресс-службе МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

В торжественной церемонии открытия улицы приняли участие министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В своём выступлении глава МИД РК отметил, что Казахстан и Венгрию связывают давние исторические узы, и эта важная инициатива дала дополнительный импульс углублению и выводу на новые рубежи культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Присвоение улице имени венгерского национального поэта в год его 200-летия является символичным и сыграет большую роль в укреплении дружественных отношений, а также развитии культурного обмена между нашими странами", — сказал Мурат Нуртлеу.

Петер Сийярто выразил благодарность правительству Казахстана за честь, оказанную венгерскому поэту.

"Мы видим знак глубокого уважения казахского народа к Венгрии. Шандор Петёфи был гениальным человеком, известным своей любовью к свободе, это чувство свободы присуще и вам", — подчеркнул венгерский министр.

Решение о присвоении улицы имени венгерского поэта принял президент РК Касым-Жомарт Токаев. До переименования улица в Есильском районе столицы носила цифровое наименование Е-108.

В июне 2014 года в столице Венгрии была открыта улица "Астана" и установлен бюст Абаю Кунанбаеву.

Шандор Петёфи — выдающийся деятель культуры Венгрии, национальный поэт и активный борец за независимость своей страны. Он внёс огромный вклад в становление независимой демократической Венгрии. Его произведения широко известны во всём мире и переведены на множество языков.