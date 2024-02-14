Уличные камеры Астаны оказались бесполезными при поисках пропавшей школьницы – волонтёр

В столице Казахстана установлены тысячи камер видеонаблюдения – на дорогах, во дворах, в социальных учреждениях и жилых комплексах. Вот только 11-летнюю Софию Бикенову, которую не могли найти на протяжении 12 часов, не зафиксировала ни одна из них. Почему в городе, в котором так много камер наблюдения, нет возможности отследить местонахождение человека, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

С 19.00 вечера, когда девочка должна была вернуться из школы домой, родители забили тревогу – по всем школьным, соседским чатам быстро распространилась информация о пропаже подростка. К поискам с первых минут подключились волонтеры. Прежде всего, они запросили у полиции записи с видеокамер, которые установлены по дороге от школы до дома Софии. Однако рассмотреть девочку на них не удалось.

Руководитель волонтёрской организации LIDER.KZ Айзада Жусупова рассказывает, что ни в этих поисках, ни в каких других не помогли установленные камеры.

"Астана напичкана этими камерами. Они работают хорошо только в случае штрафов. А в случае поиска людей, они оказываются бесполезными. И это не в первый раз. Никогда эти камеры не работают. Либо они "смотрят" не туда, либо ждать очень долго ответ, это надо официальный запрос отправлять, надо ехать. Очень много теряется времени и сил. И что самое обидное – это не приносит результата. Нам проще самим поискать, чем ждать видеозаписи этих камер. В нашей практике ещё ни разу не было такого, чтобы камера показала и привела к месту нахождения пропавшего человека", - поделилась Айзада Жусупова.

Так, во вчерашних поисках 11-летней школьницы волонтёрам пришлось развернуть свои штабы сразу на двух улицах. Ведь камеры не показали конкретное местонахождение девочки. Пока правоохранители изучали видеозаписи, волонтёры просмотрели все пункты быстрого питания, паркинги в данном районе.

"Мы ждём информацию от правоохранительных органов, так как полномочия на камеры "Сергек" только у них. Вчера пока ждали, начали смотреть по частным камерам, которые в ЖК стоят. Есть одно видео, где девочка идёт в сторону улицы Улы дала. Мы начали там всё проверять. Но нашлась девочка вообще в другой стороне – в ЖК "Коркем-2" , - рассказала руководитель волонтёрской организации.

У полиции своя точка зрения на работу уличных камер видеонаблюдения.

"По камерам у нас работа налажена. Оперативные работники получают всю необходимую информацию по ним. Поэтому в этом направлении проблем нет. При проведении оперативно-розыскных мероприятий проблем не возникает", - пояснила начальник пресс-службы департамента полиции Астаны Гульмира Шрахметова.

Напомним,11-летнюю Софию Бикенову нашли спустя 12 часов в одном из жилых комплексов Астаны. С девочкой все в порядке. Как выяснислоь она вышла из школы-лицея №84 около 19:00 часов и не дошла до дома. С 21:00 часов ребёнка искали полицейские, волонтёры, соседи, родители учащихся школы и горожане.