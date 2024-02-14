Пропавшую 11-летнюю девочку искали всю ночь и нашли в Астане

Спустя 12 часов поисков 11-летнюю Софию Бикенову нашли живой в одном из жилых комплексов Астаны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Девочка вышла из школы-лицея №84 около 19:00 часов и не дошла до дома. С 21:00 часов ребёнка искали полицейские, волонтёры, соседи, родители учащихся школы и все неравнодушные жители столицы.

"Проведены все необходимые оперативно-поисковые и проверочные мероприятия, просмотрены камеры видеонаблюдения по всем возможным маршрутам следования ребенка. Также большое содействие в поиске оказали волонтеры. Принятыми мерами ребенок был найден и передан родителям", - рассказали полицейские.

По словам участвовавших в поисках добровольцев, девочка обиделась на маму, которая в этот день забрала у неё телефон, и поэтому решила не возвращаться домой. Ночевала школьница на лестничной площадке одного из жилых комплексов на левом берегу столицы.