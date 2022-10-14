Уличные дворники в Актобе полгода работают без зарплаты

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Работники "Тазалык Групп LTD" не получают зарплату с апреля 2022 года. У них семьи, съёмные квартиры, долги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.

"Мы доведены до отчаяния!" – говорят они.

ТОО "Тазалык Групп" занимается благоустройством территорий и очисткой улиц Актобе от мусора. С апреля рабочие этой компании не получали зарплату.

До июня они продолжали работать без денег, а с июня и вовсе остались без работы с сохранением рабочего места. При этом работодатель обещал по закону выплачивать 50% от зарплаты до того момента, пока снова не появится работа.

"Я работаю в этой организации с 2019 года. Трудовой договор с нами не заключали, никаких бумаг о трудовой деятельности я не подписывала. Пенсионные отчисления после 2021 года перестали перечислять, а за медстрахование перечисляли в 2019 году 5 раз и в 2020 году два раза", - рассказала Олеся Пилипенко, сотрудник компании. "Директор уже 4 месяца говорит, что зарплата поступит в течение двух дней, но спустя два дня ничего не поступает. Год назад уже была такая ситуация, тогда мы сидели без работы два месяца. Но потом он все деньги нам выплатил. На днях мы обратились в органы и написали заявления, потому что терпение наше лопнуло", - говорит сотрудник ТОО.

Руководитель компании Артем Найденов сказал, что зарплата рабочим будет начислена в течение двух дней. На другие вопросы он отвечать не стал.