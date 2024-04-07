Укрепление берегов и взрывные работы: как борются с паводками в Акмолинской области

Паводковая ситуация по Акмолинской области находится на контроле госорганов. Образовательные и социальные объекты работают в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов, передаёт BaigeNews.kz.

По словам замакима, сохраняется угроза выхода воды из русла рек Жабай, Нура, Есиль и Колутон.

"Чтобы избежать риска, на 64 участках проводятся дополнительные взрывные работы. Охвачены населенные пункты четырех районов области, а также пригородная зона Астаны", — пояснил Рамазанов.

В Кокшетау наблюдается поэтапное повышение уровня реки Кыштакты до двух метров. Опасный уровень — 1,2 метра, в результате чего затапливается территория вдоль побережья.

Также были приняты дополнительные меры по снижению риска жизни и имуществу жителей. Дополнительно возведены защитные насыпи протяжённостью 32 километра, укреплена 18-километровая набережная водоёмов.

Для расчёта ущерба, который будет возмещён в кратчайшие сроки, уже создана комиссия.

По-прежнему из Астанинского водохранилища пропускается 350 кубометров воды в секунду.

В борьбе с наводнениями задействовано 2,5 тысяч человек и более тысячи единиц различной техники, в том числе мотопомп и плавсредств.