Фото: Instagram / mykola_kuleba

Украина вернула домой 31 ребёнка из России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Голос Америки".



Дети воссоединились со своими семьями в Украине после длительной операции по их возвращению из России, куда они были вывезены из оккупированных районов во время войны, сообщила благотворительная организация Save Ukraine. По оценкам организации, почти 19 500 детей были депортированы в Россию с начала войны. Москва отрицает факт похищения детей и утверждает, что все они были вывезены в целях их собственной безопасности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Микола Кулеба (@mykola_kuleba)

"Это была пятая наша спасательная миссия, и она была особенной не только по количеству детей, которых мы спасли, но и по сложности", - сказал Николай Кулеба, директор благотворительной организации Save Ukraine и бывший уполномоченный президента Украины по правам ребёнка.

Группа помогла украинским родственникам вывезенных в Россию детей с логистикой, транспортом и планированием.

Бабушка, которая должна была воссоединиться с двумя своими внуками, внезапно умерла во время поездки, и детям пришлось остаться в России, сказал Кулеба на брифинге для СМИ в Киеве. По его словам, все возвращённые его организацией дети рассказывали, что никто в России даже не пытался найти их родственников в Украине.

Дети на брифинге рассказали, что их заставляли оставаться в летних лагерях от четырёх до шести месяцев и переводили с одного места на другое во время их пребывания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Микола Кулеба (@mykola_kuleba)

Уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова утверждает, что её комиссия действовала из гуманитарных соображений с целью защитить интересы детей в районе военных действий. Она настаивает, что Россия не перемещала никого из детей против их воли или воли их родителей или законных опекунов, и что их согласие всегда запрашивалось, если они не пропадали без вести.

В марте международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации украинских детей.