Уклонявшийся от уплаты налогов предприниматель избежал наказания в Уральске

В Уральске прекратили досудебное расследование в отношении уклонявшегося от уплаты налогов предпринимателя после того, как он полностью погасил задолженность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Сотрудники Департамента АФМ по ЗКО выявили, что в 2019-2020 годах занимающийся строительством индивидуальный предприниматель необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искажённые сведения, завысив сумму приобретения услуг. Так он смог уклониться от уплаты налогов на сумму более 605 миллионов тенге.

Как отметили в АФМ, с учётом пени подлежащая взысканию сумма составляет 752 миллиона тенге.

Всю эту задолженность перед государством бизнесмен погасил, и в департаменте сообщили, что прекратили досудебное расследование.