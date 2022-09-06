Угрозы жилым домам нет - ДЧС о пожаре на Коктобе

Фото: Фото из социальных сетей

В Алматы пожарные пытаются справиться с новым очагом возгорания сухой травы. Пламя у вышки Коктобе видно с другого конца города. Жители расположенных поблизости домов начали эвакуацию. Однако в ДЧС заявляют, что угрозы для коттеджей нет, передаёт BaigeNews.kz.

"Ранг пожара повышен, наращиваются силы и средства служб взаимодействия города. Для разведки применяются дроны. В 20:03 с южной стороны достигнута локализация. В ходе разведки установлено, на данный момент угрозы для частного жилого сектора нет", - сообщили в ДЧС.

В ведомстве уточнили, что в ночное время авиацию к тушению природных пожаров из-за техники безопасности не привлекают.

"От пожарных автоцистерн протянуты магистральные линии, введены пожарные стволы с огнетушащими веществами, используются ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты", - пояснили в ДЧС.

Ранее сообщалось о том, что сообщение о пожаре поступило в 18:58.