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"Угрозы населённым пунктам нет" — акимат Абайской области о крупном лесном пожаре
Лесной пожар в Абайской области в настоящее время не несёт угрозы населённым пунктам. Об этом заявили в акимате региона, передаёт BaigeNews.kz.
"Угрозы населённым пунктам в настоящее время нет. Тем не менее все службы готовы к эвакуации. Необходимые действия по тушению отрабатываются совместно со службами ЧС", — указывается в пресс-релизе.
На месте возгорания находятся все службы и заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.
Отмечается, что 22 мая в 15:25 на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое загорелась сухая трава, Огонь перекинулся на территорию Казахстана — ГЛПР "Семей орманы" в семи километрах от станции Аул Бородулихинского района области Абай. По сведениям лесхоза, 22 мая по состоянию на 22:50 предварительная площадь пожара составляет 70 гектаров.
В ликвидации пожара задействованы 40 человек личного состава ДЧС области, 10 единиц техники, силы лесхоза (108 человек и 38 единиц техники). Дополнительно к месту возгорания направляется противопожарная техника из Семея.
При въезде в село Аул развёрнут оперативный областной штаб. Из Семея на станцию Аул прибыл пожарный поезд КТЖ, сообщили в акимате.
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