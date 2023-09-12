Угрожают утопить ребенка в колодце – казахстанский блогер написала заявление на хейтеров

В социальных сетях обсуждают кибербуллинг в отношении известного блогера Заиды Онуоры и ее интернациональной семьи. Девушка написала заявление в прокуратуру Атырау и получила большую поддержку подписчиков, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Известный блогер Заида Онуора замужем за гражданином Африки. Семья с годовалым сыном проживают в Атырау. Их брак с самого начала вызвал не только большой интерес со стороны общественности, но и постоянные негативные комментарии на странице девушки.

В июне прошлого года Заида написала заявление в прокуратуру города Атырау по факту кибербуллинга (оскорбления и травля в соцсетях).

"Участковые приехали ко мне домой и хотели взять объяснительное что я претензии НЕ имею. Но я сказала им что претензии имею, и писать так не буду", - отметила блогер. (орфография и стилистика сохранены)

По ее словам, до сегодняшнего дня она не получила ответа по прошлогоднему заявлению.

"Сейчас снова волна хейта, но уже касается моего годовалого ребенка, грозятся его убить, утопить в колодце. Сегодня утром я снова написала заявление в прокуратуру города Атырау. И закрепила комментарии с фотографиями и аккаунтами хейтеров. 35 человек. Это всего лишь 2% из того хейта что я получаю. В прошлом году я не хотела делать пост, поднимать шум и общественный резонанс. Но, насколько я поняла, если не поднять шум, то заявления так и будут лежать на полках или служить тарелкой для корпоративного торта", - рассказала девушка. (орфография и стилистика сохранены)

Заида выложила в сеть скриншоты высказываний в свой адрес, в которых много личных оскорблений и угроз, в основном, на почве того, что девушка замужем за чернокожим. Самым тяжелым для блогера стало сообщение о том, что ее нужно дословно "забить камнями, а ребенка утопить в колодце" (перевод с каз.яз.). К слову, большинство людей, которые пишут подобные слова, семейные, среди них есть даже педагоги – это указано на их страницах.

Блогера поддержала известный продюсер Алуа Конарова. На своей странице она эмоционально высказалась в адрес грубых комментаторов, посетовав, что среди нашего населения есть такие люди. Она отметила, что за это нужно наказывать, но, к сожалению, наша полиция бездействует, пока не поднимется общественный резонанс.

Отметим, что за оскорбления, в том числе в социальных сетях, в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность по статье 131 УК РК и наказывается штрафом до 200 МРП либо исправительными работами.