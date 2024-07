Угрожавший Алимханулы боксёр лишился титула

В главном поединке шоу в Resorts World Arena, в английском Бирмингеме, состоялся реванш за титул чемпиона Британии по версии BBBofC в среднем весе (до 72,6 кг) между Нейтеном Хини и Брэдом Полсом,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vRINGe.com.

В 4-м раунде Полс уронил соперника.

A clean right hand from @brad_pauls floors Nathan Heaney early in the fight 😨#Magnificent7 | #HeaneyPauls2 pic.twitter.com/mGMMXk9jVj — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) July 20, 2024

"Следующую трёхминутку Нейтен начал активно, но слегка перестарался: вымахался, упустил инициативу, нахватался силовых ударов по корпусу, часто клинчевал, выглядел разбалансированным. Хини не сумел сделать солидный задел в счёте в первой половине боя. У него разбито лицо, кровоточит из носа. Он изображает уоркрейт, пытается прятать силовые удары в эти "комбинации". Но его удары даже на шлепки не похожи. А вот плюхи Полса летят с "плохими намерениями". Очень плохо выглядит чемпион в 8-м раунде. Не исключено, что его лучше бы снять с боя. Нет, не лучше. Хини сражается и даже достал дважды кряду левыми боковыми по корпусу Полса. Претенденту пришлось немного отвелосипедить. Надолго чемпиона не хватило. В 11-м раунде был на грани выживания. Пока что спасают борцовские навыки — вяжет руки и клинчует очень хорошо", — комментирует издание.

Всё же Хинни упал. Полс дожал соперника и уронил в решающем раунде. Рефери очень быстро отсчитал до десяти. Впрочем, чемпион дал понять, что сил у него не осталось. Получился довольно зрелищный бой.

AND THE NEW 💥@brad_pauls unleashes on Nathan Heaney & is your new British Middleweight champion!#Magnificent7 | #HeaneyPauls2 pic.twitter.com/L8uZzAUvdu — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) July 20, 2024

💣 Andrew Cain's 5th-round KO win over Ashley Lane to win the British and Commonwealth titles. #HeaneyPauls2 pic.twitter.com/pKjxZmmQ07 — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) July 20, 2024

Напомним, что ранее Нейтен Хини неоднократно заявлял о желании выйти на ринг против чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы.