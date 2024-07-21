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Угрожавший Алимханулы боксёр лишился титула

Сегодня, 09:26
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скриншот с видео Сегодня, 09:26
Сегодня, 09:26
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Фото: скриншот с видео

В главном поединке шоу в Resorts World Arena, в английском Бирмингеме, состоялся реванш за титул чемпиона Британии по версии BBBofC в среднем весе (до 72,6 кг) между Нейтеном Хини и Брэдом Полсом,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vRINGe.com.

В 4-м раунде Полс уронил соперника. 

"Следующую трёхминутку Нейтен начал активно, но слегка перестарался: вымахался, упустил инициативу, нахватался силовых ударов по корпусу, часто клинчевал, выглядел разбалансированным. Хини не сумел сделать солидный задел в счёте в первой половине боя. У него разбито лицо, кровоточит из носа. Он изображает уоркрейт, пытается прятать силовые удары в эти "комбинации". Но его удары даже на шлепки не похожи. А вот плюхи Полса летят с "плохими намерениями".  Очень плохо выглядит чемпион в 8-м раунде. Не исключено, что его лучше бы снять с боя. Нет, не лучше. Хини сражается и даже достал дважды кряду левыми боковыми по корпусу Полса. Претенденту пришлось немного отвелосипедить. Надолго чемпиона не хватило. В 11-м раунде был на грани выживания. Пока что спасают борцовские навыки — вяжет руки и клинчует очень хорошо",  — комментирует издание.

Всё же Хинни упал. Полс дожал соперника и уронил в решающем раунде. Рефери очень быстро отсчитал до десяти. Впрочем, чемпион дал понять, что сил у него не осталось. Получился довольно зрелищный бой.

Напомним, что ранее Нейтен Хини неоднократно заявлял о желании выйти на ринг против чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы.

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