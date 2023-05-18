Уголовную ответственность для коллекторов планируют ввести в Казахстане

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Министерство юстиции нашей страны предлагает ввести уголовную ответственность для коллекторов, передаёт BaigeNews.kz.

Так, предлагается включить работников коллекторских агентств в состав субъектов статьи 251 УК ("Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации"). Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Кроме того, предполагается включать работников коллекторских агентств в статью 252 УК ("Превышение полномочий работниками частных охранных служб") с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Вице-министр юстиции Алма Муканова отметила, что в Уголовном кодексе отсутствует специальная статья, предусматривающая ответственность работника коллекторского агентства за превышение своих полномочий и применение незаконных методов взыскания долгов.

"Статьи 214 и 223 УК влекут ответственность коллекторов лишь за занятие коллекторской деятельностью без регистрации, а равно если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, а также за разглашение тайны коллекторской деятельности. В свою очередь использование работником коллекторского агентства своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц следует оценивать как общественно опасное деяние", - подчеркнула она.

К слову, проектом поправок будет направлен на криминализацию таких действий работников коллекторских агентств, как злоупотребление и превышение полномочий.