Уголовное дело завели после пожара на АЗС в Кокшетау

Фото: ДЧС Акмолинской области

Органами органами дознания ДЧС возбуждено уголовное дело после пожара на заправке в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Акмолинской области полковник Асет Джаксылыков.

"16 февраля в 10.45 на пульт 101 поступило телефонное сообщение о том, что по адресу г. Кокшетау, Северная промзона, на нефтебазе ТОО "PetroRetail" горит слово-наливная станция. К месту пожара были направлены 11 единиц техники и 36 человек личного состава ДЧС Акмолинской области. По прибытии к месту пожара было обнаружено горение сливо-наливной станции, а также двух автомобилей – топливозаправщиков. Пожар был локализован в 11.05 и полностью ликвидирован в 11.25", - заявил Джаксылыков.

Кроме того, по факту пожара органами дознания ДЧС возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Напомним, 16 февраля на заправке в Кокшетау - сгорели две машины с топливом, погиб человек.