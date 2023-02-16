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Лента новостей

instagram.com/aqmola_tjd Сегодня, 15:20
116
Сегодня, 15:20
116
Фото: instagram.com/aqmola_tjd

Два топливозаправщика сгорели в Кокшетау

ЧП произошло на заправке в Кокшетау - сгорели две машины с топливом, погиб человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

В Северной промзоне на сливо-наливной станции Qazaqoil загорелись два автомобиля-топливозаправщика.

"Пожар ликвидирован в 11:25. Его площадь составила 35 квадратных метров. В результате загорания погиб 35-летний мужчина, работавший оператором АЗС", - уточнили в ДЧС.

Причина пожара устанавливается.

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#происшествия #Пожар #Кокшетау
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:20
116
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