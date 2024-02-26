Уголовное дело завели по факту избиения ребёнка в детсаду Туркестана

Полиция Туркестана начала расследование по факту избиения ребёнка в детском саду, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По заявлению матери ребёнка возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время выясняются все обстоятельства", - сказал заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Асылжан Калдарбеков.

Отметим, резонансное видео распространили в социальных сетях. На нём женщина грубо дёргает и волочит малыша. Кадры сопроводили фразой: "повар избила ребёнка".

После распространения видео в областном управлении образования уточнили, что жестоко обращалась с ребёнком воспитатель детского сада, а не повар. В ведомстве также сообщили, что женщину уволили по собственному желанию.