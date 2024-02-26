Уголовное дело завели по факту избиения ребёнка в детсаду Туркестана
Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
116Фото: baigenews.kz
Полиция Туркестана начала расследование по факту избиения ребёнка в детском саду, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По заявлению матери ребёнка возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время выясняются все обстоятельства", - сказал заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Асылжан Калдарбеков.
Отметим, резонансное видео распространили в социальных сетях. На нём женщина грубо дёргает и волочит малыша. Кадры сопроводили фразой: "повар избила ребёнка".
После распространения видео в областном управлении образования уточнили, что жестоко обращалась с ребёнком воспитатель детского сада, а не повар. В ведомстве также сообщили, что женщину уволили по собственному желанию.