Уголовное дело возбуждено из-за гибели мальчика в центре специальных соцуслуг

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По факту пищевого отравления детей в КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области" начато досудебное расследование, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Следствие ведётся по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса - "нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия".

Уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Назначены соответствующие экспертизы.

В рамках расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.

Всего в стране работают 84 учреждений, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям, в том числе детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью (37 Центров оказания специальных медико-социальных услуг для детей, 47 детских домов, а также центров поддержки семьи с охватом 2959 детей).



Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать комплексные проверки указанных учреждений.

Напомним, один ребенок умер и ещё 11 пострадали в результате отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области