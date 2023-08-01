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Уголовное дело возбуждено из-за гибели мальчика в центре специальных соцуслуг
По факту пищевого отравления детей в КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области" начато досудебное расследование, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Следствие ведётся по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса - "нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия".
Уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области.
Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.
Назначены соответствующие экспертизы.
В рамках расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.
Всего в стране работают 84 учреждений, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям, в том числе детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью (37 Центров оказания специальных медико-социальных услуг для детей, 47 детских домов, а также центров поддержки семьи с охватом 2959 детей).
Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать комплексные проверки указанных учреждений.
Напомним, один ребенок умер и ещё 11 пострадали в результате отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области
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