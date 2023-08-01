Ребёнок умер от отравления в Карагандинском центре специальных соцуслуг

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Один ребенок умер и ещё 11 пострадали в результате отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на акимат региона.

30 июля были зафиксированы первые случаи отравления. Тогда у двоих детей началась рвота и жидкий стул.

Ещё 10 детей с аналогичными симптомами госпитализировали 31 июля.

Одного ребенка спасти не удалось.



Сейчас шестеро детей находятся в реанимации, остальные под наблюдением врачей.

Возбуждено уголовное дело.

Исполняющая обязанности директора центра отстранена от занимаемой должности.