Уголовное дело возбудили по факту отравления школьников в Жамбылской области
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
65Фото: прокуратура Жамбылской области
В прокуратуре Жамбылской области отреагировали на происшествие в школе-гимназии имени Киикбаева села Сарыкемер, где отравились 46 учеников и два учителя, передаёт BaigeNews.kz с признаками пищевого отравления.
7 ноября школьник и педагоги обратились в инфекционное отделение центральной больницы Байзакского района с признаками пищевого отравления. 35 человек госпитализировали.
Санитарно-эпидемиологической службой назначена проверка.
"Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 304 УК РК - "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". По делу проводятся необходимые следственные мероприятия. Расследование находится на контроле прокуратуры области", - сообщили в пресс-лужбе ведомства.
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