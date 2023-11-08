Уголовное дело возбудили по факту отравления школьников в Жамбылской области

В прокуратуре Жамбылской области отреагировали на происшествие в школе-гимназии имени Киикбаева села Сарыкемер, где отравились 46 учеников и два учителя, передаёт BaigeNews.kz с признаками пищевого отравления.

7 ноября школьник и педагоги обратились в инфекционное отделение центральной больницы Байзакского района с признаками пищевого отравления. 35 человек госпитализировали.

Санитарно-эпидемиологической службой назначена проверка.