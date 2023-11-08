  • 8 Ноября, 19:07
  • BAIGENEWS

Уголовное дело возбудили по факту отравления школьников в Жамбылской области

Сегодня, 18:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
прокуратура Жамбылской области Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
65
Фото: прокуратура Жамбылской области

В прокуратуре Жамбылской области отреагировали на происшествие в школе-гимназии имени Киикбаева села Сарыкемер, где отравились 46 учеников и два учителя, передаёт BaigeNews.kz с признаками пищевого отравления.

7 ноября школьник и педагоги обратились в инфекционное отделение центральной больницы Байзакского района с признаками пищевого отравления. 35 человек госпитализировали.

Санитарно-эпидемиологической службой назначена проверка.

"Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 304 УК  РК - "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". По делу проводятся необходимые следственные мероприятия. Расследование находится на контроле прокуратуры области", - сообщили в пресс-лужбе ведомства.

Самое читаемое

Наверх