Массовое отравление школьников в Жамбылской области: 35 человек госпитализированы

7 ноября 2023 г. в Байзакскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 44 ученика, 2 учителя школы-гимназии имени Н.Киикбаева села Сарыкемер. 13 из них после получения лечения были отпущены домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

Как сообщили в акимате, первое обращение от учащегося школы-гимназии с жалобами на слабость, рвоту было зафиксировано во второй половине дня 7 ноября.

Общее число обратившихся составило 46 человек к 23.00 ч. (из которых 2 учителя и 44 детей). Из них госпитализировано 33 человека, состояние средней тяжести, стабильное. Госпитализированным проведена дезинтоксикационная терапия. 13 человек после получения медицинской консультации направлены на амбулаторное лечение и наблюдение, необходимость в антибиотикотерапии отсутствует.

"Состояние 35 человек, госпитализированных в Центральную районную больницу Байзакского района, оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Пациентам оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По поручению акима Жамбылской области создана комиссия из числа республиканских и областных специалистов: анестезиологов, педиатров, токсикологов, инфекционистов.

Организованы 16 мобильных групп в составе врачей общей практики, педиатра, участковой медсестры, проведены 205 подворовых обхода остальных учащихся, посещавших столовую данного учебного заведения в этот день. По итогам осмотра данных детей их состояние оценивается как удовлетворительное, жалоб и симптомов нет.

Работа ИП "Токсеитов", ответственного за школьное питание в школе гимназии имени Н.Киикбаева, до выяснения обстоятельств, приостановлена. Школа ограждена, проводится бактериологическое исследование.