Уголовное дело в отношении сразу трёх ЖСК расследует атырауская полиция

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Сотрудники следственного управления департамента полиции Атырауской области расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении жилищно-строительного кооператива "Атамекен Тұрғын Үй", Baisanat Residence и Saraishyq Invest Group. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с чем, всех членов (пайщиков) жилищно-строительного кооператива, которым причинён материальный ущерб, просим обратиться по адресу: город Атырау, проспект Азаттык №85 (кабинет №220) или по телефонам: 98-20-66, 98-20-72, 98-20-68, 87751977100, 87023240717, 87783565940", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы арестовали застройщиков двух ЖК - "Уш Коныр" и "Весновка". Департамент полиции Алматы начал расследование уголовного дела после коллективного заявления дольщиков этих жилищных комплексов по статье 190 часть 4 пункт 2 УК РК - "Мошенничество".