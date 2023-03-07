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Удостоверение за 10 минут: как работает терминал самообслуживания в ЦОНе Астаны Сегодня, 11:30
148
Сегодня, 11:30
148

Удостоверение за 10 минут: как работает терминал самообслуживания в ЦОНе Астаны

На днях в одном из ЦОНов Астаны презентовали терминал для оформления удостоверений личности и паспортов. 
 
"Теперь казахстанцы смогут подавать заявки на получение документов самостоятельно и, главное, быстро. Не нужно тратить время на ожидание в очереди, затем проходить регистрацию у сотрудника миграционной службы, затем идти фотографироваться и отдельно бежать в кассу для оплаты. Терминал документирования позволит сделать все в одном месте, кроме того, человек может самостоятельно выбрать удачное фото для документа. Процесс займет не более 10 минут.
Однако во избежание ошибок и недоразумений, заявителю все же нужно будет обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям", - написал на своей странице в Facebook глава МЦРИАП Багдат Мусин.
 
Корреспондент BaigeNews.kz решил узнать, как на самом деле работает терминал. 

Пока опробовать новые аппараты могут астанчане, обратившись в ЦОН по адресу: Керей и Жанибек хандар, 4/1. 

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#ЦОН #цифровизация
Нариман Рахимов Журналист
Сегодня, 11:30
148
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