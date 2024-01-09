Удерживать налог с таксистов через оператора предлагают в Казахстане

В Казахстане рассматривается вопрос удержания налогов с таксистов через оператора, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

"В рамках новых требований мы рассматриваем оператора как налогоплательщика. Есть такое предложение. Например, если таксист работает через оператора, который удерживает и перечисляет налог в бюджет, то мы рассматриваем возможность освобождения водителя от обязанности. Думаем, это будет нормой для будущего кодекса. Обсуждаем вопрос с бизнесом. Зарегистрируйтесь через мобильное приложение как индивидуальный предприниматель, и можете оплатить налог в размере одного процента", - предложил таксистам Ержан Биржанов.

Ранее он сообщил, что министерство не планирует проводить массовые проверки для отслеживания мобильных переводов.