Удерживать налог с таксистов через оператора предлагают в Казахстане
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В Казахстане рассматривается вопрос удержания налогов с таксистов через оператора, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
"В рамках новых требований мы рассматриваем оператора как налогоплательщика. Есть такое предложение. Например, если таксист работает через оператора, который удерживает и перечисляет налог в бюджет, то мы рассматриваем возможность освобождения водителя от обязанности. Думаем, это будет нормой для будущего кодекса. Обсуждаем вопрос с бизнесом. Зарегистрируйтесь через мобильное приложение как индивидуальный предприниматель, и можете оплатить налог в размере одного процента", - предложил таксистам Ержан Биржанов.
Ранее он сообщил, что министерство не планирует проводить массовые проверки для отслеживания мобильных переводов.
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