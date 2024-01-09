"Массовых проверок не будет" - Минфин об отслеживании мобильных переводов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов заявил, что министерство не планирует проводить массовых проверок для отслеживания мобильных переводов, передаёт BaigeNews.kz.
"Массовых проверок не будет. Рейдов не будет. Мы будем в первую очередь разъяснять в большей части рынок. Будем отдельно отправлять уведомления налогоплательщикам. Мы знаем, кто на сегодня зарегистрированы как ИП, но не показывают декларацию. К сожалению, такая статистика есть. Мы будем им отправлять (уведомления-прим.ред.), в первую очередь фокус на них. Какие-то проверочных мероприятий не будет. Но если мы увидим, что будет злоупотребление, и будут сигналы от покупателей, то мы должны отреагировать", - сказал вице-министр.
Он также подчеркнул, что к добросовестным предпринимателям вопросов не будет.
"Если предприниматель указывает оборот, пробивает чек, пропускает через post-терминал – никаких вопросов у фискальных органов возникать не будет. Хочу также заметить, что малый бизнес, который сейчас зарегистрировался в качестве ИП, платит налоги в разумных пределах, минимальная ставка — от одного до четырёх процентов", - сказал он.
Самое читаемое
- Восьмилетняя девочка рассказала об истязаниях опекуна в Алматинской области
- Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
- Катались на капоте: 17-летняя девушка погибла в ЗКО
- Самая красивая девушка Намибии решила баллотироваться в президенты
- Ветерана привлекли к поиску провалившегося автобуса со спасателями в Павлодарской области