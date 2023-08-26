  • 26 Августа, 18:55
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"Ударил по попе": поведение доставщика в Алматы обсуждают в сети

Сегодня, 17:46
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скриншот с видео Сегодня, 17:46
Сегодня, 17:46
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Фото: скриншот с видео

В сети появилось видео, где курьер, проезжая мимо девушки на мотоцикле ударил её ниже спины. В интернете инцидент, произошедший в Алматы, вызвал бурную реакцию комментаторов, передаёт BaigeNews.kz.

Скандальное видео появилось на официальной странице фонда "Не молчи" в Instagram.

"Вчера на Асанбай-Аскарова доставщик компании GLOVO, проезжая мимо идущей девушки, ударил её по попе. Это домогательство. Кто из женщин не встречался с таким низким поведением? Мне кажется, каждая женщина вспомнит, как кто-нибудь её потрогал/задел/хлопнул/приставал. Наверное, этот мужчина чувствует себя мачо — в рамках своего узкого мышления. А что чувствует женщина? Злость, гнев, неприязнь, обиду, грязь. У нас в законодательстве нет статьи за домогательство, потому такое грязное поведение не порицается. Департамент полиции, найдите этого мотоциклиста и привлеките к ответственности!", — говорится в комментарии под видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от Фонд #НеМолчиKZ | #МыНеМолчим (@nemolchikz_official)

Комментаторы единогласно осудили действия доставщика.

"Скоро ружьё с собой носить будут девушки", "Мне как парню , стыдно за такое поведение данного индивида", "Бедные казахстанские женщины не могут чувствовать себя в безопасности абсолютно нигде. Ни на улице, ни на работе, ни дома, ни в баре", "То девушек ударят по лицу или голове, из-за того, что те не захотели с ними знакомиться, то за грудь в магазине хватают, то по пятой точке бьют, ржут и довольные убегают/уезжают", — возмущаются комментаторы.

А некоторые девушки вспоминают похожие случаи, которые с ними произошли. 

"Почему наши мужчины позволяют себе такое поведение? Потом обижаются, когда наши девушки выходят замуж за иностранцев. А я их понимаю, после вот такого отношения в нашем обществе к женщинам. Такое поведение мужчин, хоть и не всех, является индикатором нашей культуры, закондательства и политики. С таким отношением, далеко наша страна не пойдет", — рассуждает одна из подписчиц.

Отреагировали на инцидент и в компании  Glovo, пообещав найти и наказать виновника.

"Служба поддержки уже выясняет личность курьера на видео и является ли он действующим курьером. Просим обязательно обратиться в правоохранительные органы, Glovo готова оказать полиции любую необходимую помощь. Компания не приемлет подобное поведение", — заявили в пресс-службе Glovo.

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