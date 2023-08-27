Удар ниже пояса: Жана Кособуцкого дисквалифицировали в США
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48Сегодня, 09:48
123Фото: скриншот с видео момента дисквалификации
Казахстанец Жан Кособуцкий выступил на вечере бокса в американской Талсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".
Казахстанец дрался с нигерийцем Эфе Аджагбоем. В третьем раунде с Жана был снят балл за удар ниже пояса, а в четвертом раунде судья дисквалифицировал Кособуцкого за еще один удар в пах.
Для казахстанца это первое поражение в карьере после 19 побед, 18 из которых нокаутами. А Эфе Аджагба одержал 18 победу в профи при одном поражении.
Видео: Спорт Шредингера
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