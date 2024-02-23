Учёт редких животных начали в нацпарке "Алтын-Эмель"
Сегодня, 18:54
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Сегодня, 18:54Сегодня, 18:54
99Фото: Минэкологии РК
В государственном национальном природном парке "Алтын-Эмель" проводится учёт диких животных. Его цель - определить численность архара, кулана, джейрана, занесённых в Красную книгу РК, передаёт BaigeNews.kz.
Работы проводят сотрудники Института зоологии Национальной Академии наук, РГКП "ПО "Охотзоопром", Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, Жетысуской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ГНПП "Джунгар-Алатау".
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