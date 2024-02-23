Учёт редких животных начали в нацпарке "Алтын-Эмель"

Сегодня, 18:54

Сегодня, 18:54

В государственном национальном природном парке "Алтын-Эмель" проводится учёт диких животных. Его цель - определить численность архара, кулана, джейрана, занесённых в Красную книгу РК, передаёт BaigeNews.kz.

Работы проводят сотрудники Института зоологии Национальной Академии наук, РГКП "ПО "Охотзоопром", Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, Жетысуской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ГНПП "Джунгар-Алатау".