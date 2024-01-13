Учёный объяснил, откуда в Мангистау появился белый волк

Кандидат биологических наук, участник команды проекта по изучению и охране диких кошек в Казахстане Марк Пестов рассказал о белом волке, попавшем в фотоловушку в природном заповеднике на территории Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Кандидат биологических наук Марк Пестов рассказал, что фото белого волка было получено сотрудниками областного природного парка "Кызылсай", фактически состоящего из нескольких кластеров, в том числе заказника "Манаши", расположенного вдоль северной оконечности Западного чинка плато Устюрт на территории Бейнеуского района Мангистауской области. Данное фото в числе прочих многочисленных фотографий диких животных было получено в рамках участия сотрудников парка "Кызылсай" в реализации долгосрочного международного проекта по изучению и охране диких кошек, в том числе переднеазиатского леопарда, в Казахстане. Проект стартовал в мае 2023 года при поддержке гранта National Geographic, фонда Segré и участии Conservation X Labs.

"Волк – очень пластичный вид: он обитает в самых различных природных зонах – от арктических тундр до тропических лесов и пустынь. На всем протяжении ареала волк образует значительное количество подвидов, которые в целом отличаются между собой особенностями окраски и размерами. Так, например, на севере Евразии обитает арктический или тундровый волк, отличающийся особо крупными размерами, и преобладанием особей с практически белой зимней окраской меха. В окраске меха волков, как правило, преобладает серый цвет, однако окраска шерсти у конкретного волка определяется его индивидуальными генетическими особенностями и может меняться в широких пределах: от белого до рыжеватого, серого и черного со всеми возможными переходами. Такая изменчивость встречается на всем протяжении ареала волка, причем в одном выводке волчата могут быть окрашены по разному. То есть, у обычных серых волков иногда могут родиться волчата почти белого, рыжевато-серого или черного цвета, хотя случается это довольно редко", — рассказал биолог.

Он отметил, что на всей территории Казахстана, в том числе в Мангистауской области, в настоящее время обитает один единственный вид волков – обыкновенный волк (латинское название – Canis lupus). Условно считается, что в Казахстане встречаются четыре подвида волка, в том числе так называемый степной волк – в западном и центральном Казахстане, однако реальная внутривидовая систематика волка в Казахстане изучена недостаточно.

"Таким образом, встреча волка с практически белым зимним мехом на территории Мангистауской области ни в коем случае не означает появление здесь извне какого-то нового вида (или подвида) волков. Речь идет лишь о проявлении редкого сочетания генов, приведших к появлению столь необычной для Казахстана окраски волка. Тоже самое можно сказать и по поводу встречи "красного волка" в Мангистауской области два года назад. Настоящий красный волк (латинское название Cuon alpinus) – это отдельный вид семейства псовых, обитающих в горах Центральной и Южной Азии. В Казахстане до середины ХХ века единичные встречи красного волка были отмечены исключительно в горах Тянь-Шаня. В настоящее время вид считается исчезнувшим на территории Казахстана и, естественно, ни в коем случае не мог появиться на территории Мангистауской области", — сказал Марк Пестов.

Марк Пестов подчеркнул, что белый волк на фотографии не является альбиносом, так как его нос и глаза имеют обычную окраску (у альбиноса они были бы розовые). Таких особей различных видов, имеющих белую окраску шерсти или перьев, но не являющихся альбиносами, ученые называю лейцистами.

"Интересно, что практически одновременно с белым волком в течение одной минуты та же фотоловушка зафиксировала еще одного волка обычной серой окраски. Очевидно, что эти звери из одной стаи, что еще раз косвенно подтверждает разнообразие окраски волков внутри вида, подвида, популяции и стаи. Кстати, обратите внимание, у этого второго волка отсутствует правая задняя лапа. Совершенно очевидно, что это стало следствием попадания зверя в капкан, после чего волк отгрыз себе лапу, чтобы спасти жизнь. Оставляя пока в стороне морально-этическую сторону использования ногозахватывающих капканов для отлова крупных животных, зададим вопрос: на кого теперь сможет охотиться этот волк-калека? Очевидно, что не имея возможности догнать дикого зверя, он вынужден будет нападать на домашних животных. Таким образом, человек, используя капканы, сам провоцирует конфликт с хищником", — отметил кандидат биологических наук.

Напомним, очень редкого хищника — белого волка удалось запечатлеть в государственном природном заповеднике "Манашы" при помощи фотоловушки.